«Аль-Ахли» всухую победил «Окленд Сити» на клубном ЧМ

В Марокко стартовал клубный чемпионат мира по футболу. В первом поединке встретились египетский «Аль-Ахли» и «Окленд Сити», представляющий Новую Зеландию.
Встреча завершилась крупной победой африканского клуба со счетом 3:0. В составе победителей голами отметились Эль-Шахат, Мохамед Шериф и Перси Тау. Под занавес встречи «Окленд Сити» остался в меньшинстве.
В четвертьфинале турнира «Аль-Ахли» померятся силами с американским клубом «Сиэтл Саундерс».
Протокол игры
|(1:0) Эль-Шахат Хуссейн45'
|(2:0) Шериф Мохамед56'
|(3:0) Тау Перси86'
Эль-Шенави Мохамед•Метвалли Махмуд•Маалул Али•Абдель Монем Мохамед•Хани Мохамед•Фатхи Хамди80' (Аттия Марван (80') •Абделькадер Ахмед75' (Мохамед Тахер (75') •Эль-Шахат Хуссейн75' (Тау Перси (75') •Дьенг Алиу•Эль-Сулейя Амр83' (Магди Мохамед (83') •Шериф Мохамед80' (Кахраба (80')
01 февраля. Стадион "Стад де Танжер".
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