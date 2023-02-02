«Аль-Ахли» всухую победил «Окленд Сити» на клубном ЧМ

В Марокко стартовал клубный чемпионат мира по футболу. В первом поединке встретились египетский «Аль-Ахли» и «Окленд Сити», представляющий Новую Зеландию.

Встреча завершилась крупной победой африканского клуба со счетом 3:0. В составе победителей голами отметились Эль-Шахат, Мохамед Шериф и Перси Тау. Под занавес встречи «Окленд Сити» остался в меньшинстве.

В четвертьфинале турнира «Аль-Ахли» померятся силами с американским клубом «Сиэтл Саундерс».