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Клубный чемпионат мира 2016

«Аль-Ахли» всухую победил «Окленд Сити» на клубном ЧМ

02 Февраля 2023 • 11:58 Комментировать
Аль-Ахли Каир
3:0
Оклэнд Сити
окончен

В Марокко стартовал клубный чемпионат мира по футболу. В первом поединке встретились египетский «Аль-Ахли» и «Окленд Сити», представляющий Новую Зеландию.

Встреча завершилась крупной победой африканского клуба со счетом 3:0. В составе победителей голами отметились Эль-Шахат, Мохамед Шериф и Перси Тау. Под занавес встречи «Окленд Сити» остался в меньшинстве.

В четвертьфинале турнира «Аль-Ахли» померятся силами с американским клубом «Сиэтл Саундерс».

Протокол игры  
Аль-Ахли Каир3:0Оклэнд Сити
(1:0) Эль-Шахат Хуссейн45'  
(2:0) Шериф Мохамед56'  
(3:0) Тау Перси86'  
Эль-Шенави МохамедМетвалли МахмудМаалул АлиАбдель Монем МохамедХани МохамедФатхи Хамди 80' (Аттия Марван ( 80') Абделькадер Ахмед 75' (Мохамед Тахер ( 75') Эль-Шахат Хуссейн 75' (Тау Перси ( 75') Дьенг АлиуЭль-Сулейя Амр 83' (Магди Мохамед ( 83') Шериф Мохамед 80' (Кахраба ( 80')
Запасные: Лотфи АлиЭль-Ханафи ЯссерАлаа ХамзаРабиа РамиАшраф Мохамед
Трэйси КоннорМитчел Адам  90'Боксалл НиккоХовьесон КэмеронТаде ЭмилианоДен Хейджер МайклДе Врис Райан 71' (Килколли Ангус ( 71') Браун КэмеронИльич МариоИвата ТакуяДрейк Рейд
01 февраля. Стадион "Стад де Танжер".

 

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Евро-Футбол.Ру,
Аль-Ахли Окленд Сити
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