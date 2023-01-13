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Клубный чемпионат мира 2016

​Состоялась жеребьёвка клубного чемпионата мира, «Реал» узнал потенциального соперника

13 Января 2023 • 15:28 Комментировать

С 1 по 11 февраля в Марокко состоится клубный чемпионат мира. Состоялась жеребьёвка турнира, результаты которой мы приведём ниже.

Первый раунд

Матч 1: «Аль-Ахли» (Египет) – «Окленд Сити» (Новая Зеландия)

1/4 финала

Матч 2: «Сиэтл Саундерс» (США) – Победитель матча первого раунда

Матч 3: «Видад» (Марокко) – «Аль-Хиляль» (Саудовская Аравия)

1/2 финала

«Фламенго» (Бразилия) – Победитель матча 3

Победитель матча 2 – «Реал» (Испания)

Отметим, что «Реал» свой полуфинальный матч на клубном чемпионате мира проведёт в среду, 8 февраля.

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Напомним, что прошлый клубный чемпионат мира выиграл «Челси». В финале лондонцы обыграли «Палмейрас».

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Фламенго
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