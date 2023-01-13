​Состоялась жеребьёвка клубного чемпионата мира, «Реал» узнал потенциального соперника

С 1 по 11 февраля в Марокко состоится клубный чемпионат мира. Состоялась жеребьёвка турнира, результаты которой мы приведём ниже.
Первый раунд
Матч 1: «Аль-Ахли» (Египет) – «Окленд Сити» (Новая Зеландия)
1/4 финала
Матч 2: «Сиэтл Саундерс» (США) – Победитель матча первого раунда
Матч 3: «Видад» (Марокко) – «Аль-Хиляль» (Саудовская Аравия)
1/2 финала
«Фламенго» (Бразилия) – Победитель матча 3
Победитель матча 2 – «Реал» (Испания)
Отметим, что «Реал» свой полуфинальный матч на клубном чемпионате мира проведёт в среду, 8 февраля.
Напомним, что прошлый клубный чемпионат мира выиграл «Челси». В финале лондонцы обыграли «Палмейрас».
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