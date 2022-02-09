Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
ОЛИМПИАДА 2022: Трансляции / Новости / Медали
Клубный чемпионат мира 2016

Тренер «Челси»: «Выход в финал клубного чемпионата мира – важное достижение для нас»

09 Февраля 2022 • 23:31 Комментировать
Аль-Хиляль Эр-Рияд
0:1
Челси
окончен

Ассистент главного тренера «Челси» Томаса Тухеля, который пропускал полуфинальный поединок клубного чемпионата мира из-за положительного теста на коронавирус, подвел итоги встречи с «Аль-Хилялем» (1:0). Жольт Лёв заявил, что лондонская команда с полной серьезностью отнеслась к турниру.

«Выход в финал клубного чемпионата мира – важное достижение для нас. Мы никогда не побеждали здесь, поэтому игроки вдвойне мотивированы. Усердно работаем, чтобы уехать домой с трофеем», - рассказал Лёв на послематчевой пресс-конференции.

Напомним, что за титул «аристократы» будут сражаться с бразильским «Палмейрасом».

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Челси Жольт Лёв
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Сделать ставку
окончен Монтеррей 3:1 Аль-Джазира
Идет 240 минута Al Hilal/Al-Jazira/Auckland City FC 0:0 Челси
окончен Аль-Хиляль Эр-Рияд 0:1 Челси 11.50 5.60 1.27
Все матчи
Новости
Сегодня, 09 Февраля
23:31 · Клубный чемпионат мира 2017
Тренер «Челси»: «Выход в финал клубного чемпионата мира – важное достижение для нас»
21:23 · Клубный чемпионат мира 2017
«Челси» вышел в финал клубного чемпионата мира
19:05 · Клубный чемпионат мира 2017
​«Аль-Хиляль» - «Челси»: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:1
08 Февраля
21:26 · Клубный чемпионат мира 2017
«Палмейрас» стал первым финалистом клубного чемпионата мира
06 Февраля
21:28 · Клубный чемпионат мира 2017
«Аль-Хиляль» забил 6 мячей сопернику и стал соперником «Челси» 1
14:53 · Клубный чемпионат мира 2017
​Первый гол на клубном чемпионате мира отменил «робот»
05 Февраля
21:27 · Клубный чемпионат мира 2017
«Аль-Ахли» вышел в полуфинал клубного чемпионата мира
31 Декабря
18:27 · Клубный чемпионат мира 2017
​ФИФА назвала нового участника клубного чемпионата мира 1
29 Ноября
19:42 · Клубный чемпионат мира 2017
​«Челси» узнал потенциального соперника: жеребьёвка клубного чемпионата мира
12:48 · Клубный чемпионат мира 2017
Стало известно, когда пройдёт клубный ЧМ 1
28 Ноября
12:22 · Клубный чемпионат мира 2017
​Определены все участники клубного чемпионата мира
20 Октября
18:28 · Клубный чемпионат мира 2017
В ФИФА назвали новое место проведения клубного чемпионата мира
07 Октября
23:42 · Клубный чемпионат мира 2017
Клубный чемпионат мира может быть перенесён на следующий год 1
05 Октября
14:43 · Клубный чемпионат мира 2017
Катар и ОАЭ претендуют на проведение Клубного чемпионата мира
09 Сентября
17:20 · Клубный чемпионат мира 2017
​ФИФА подтвердила отказ Японии от приёма клубного чемпионата мира
Все новости
Рекомендуем