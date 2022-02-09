Тренер «Челси»: «Выход в финал клубного чемпионата мира – важное достижение для нас»

Ассистент главного тренера «Челси» Томаса Тухеля, который пропускал полуфинальный поединок клубного чемпионата мира из-за положительного теста на коронавирус, подвел итоги встречи с «Аль-Хилялем» (1:0). Жольт Лёв заявил, что лондонская команда с полной серьезностью отнеслась к турниру.

«Выход в финал клубного чемпионата мира – важное достижение для нас. Мы никогда не побеждали здесь, поэтому игроки вдвойне мотивированы. Усердно работаем, чтобы уехать домой с трофеем», - рассказал Лёв на послематчевой пресс-конференции.

Напомним, что за титул «аристократы» будут сражаться с бразильским «Палмейрасом».