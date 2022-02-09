«Челси» вышел в финал клубного чемпионата мира

В матче за выход в финал клубного чемпионата мира боролись «Аль-Хиляль» и «Челси». Встреча получилась малорезультативной, но опасные моменты были у обеих сторон.

После флангового прострела Кая Хаверца мяч заметался у дальней штанги, и Ромелу Лукау направил его в ворота. После перерыва Хаверц уже сам мог забивать, но попал в каркас ворот. Хаким Зиеш едва не отличился, но голкипер вынул мяч из-под перекладины. У соперника Мусса Марега и Мохамед Канно имели супершансы, но Кепа Аррисабалага выручал.

«Челси» вышел в финал, где сыграет с «Палмейрасом».