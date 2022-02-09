«Челси» вышел в финал клубного чемпионата мира

В матче за выход в финал клубного чемпионата мира боролись «Аль-Хиляль» и «Челси». Встреча получилась малорезультативной, но опасные моменты были у обеих сторон.
После флангового прострела Кая Хаверца мяч заметался у дальней штанги, и Ромелу Лукау направил его в ворота. После перерыва Хаверц уже сам мог забивать, но попал в каркас ворот. Хаким Зиеш едва не отличился, но голкипер вынул мяч из-под перекладины. У соперника Мусса Марега и Мохамед Канно имели супершансы, но Кепа Аррисабалага выручал.
«Челси» вышел в финал, где сыграет с «Палмейрасом».
Протокол игры
|32'Лукаку Ромелу (0:1)
Аль-Маюф Абдулла•Аль-Бурайк Мохаммед•Хёнсу Чан•Абдулайи Али•Аль-Шахрани Яссер•Куэльяр Густаво•Канно Мохамед•Аль-Доссари Салем 81' (Каррильо Андре ( 81') •Перейра Матеус 81' (Michael 3 ( 81') •Марега Мусса•Игало Одион
Аррисабалага Кепа•Кристенсен Андреас•Силва Тьяго•Рюдигер Антонио•Аспиликуэта Сесар•Алонсо Маркос 87' (Сарр Маланг ( 87') •Жоржиньо II 46' (Канте Н'Голо ( 46') •Ковачич Матео•Хаверц Кай•Зиеш Хаким 72' (Маунт Мэйсон ( 72') •Лукаку Ромелу
09 февраля. Стадион "Мохаммед Бин Зайед".
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