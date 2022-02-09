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«Челси» вышел в финал клубного чемпионата мира

09 Февраля 2022 • 21:23 Комментировать
Аль-Хиляль Эр-Рияд
0:1
Челси
окончен

В матче за выход в финал клубного чемпионата мира боролись «Аль-Хиляль» и «Челси». Встреча получилась малорезультативной, но опасные моменты были у обеих сторон.

После флангового прострела Кая Хаверца мяч заметался у дальней штанги, и Ромелу Лукау направил его в ворота. После перерыва Хаверц уже сам мог забивать, но попал в каркас ворот. Хаким Зиеш едва не отличился, но голкипер вынул мяч из-под перекладины. У соперника Мусса Марега и Мохамед Канно имели супершансы, но Кепа Аррисабалага выручал.

«Челси» вышел в финал, где сыграет с «Палмейрасом».

Протокол игры  
Аль-Хиляль Эр-Рияд 0:1Челси
  32'Лукаку Ромелу (0:1)
Аль-Маюф АбдуллаАль-Бурайк МохаммедХёнсу ЧанАбдулайи АлиАль-Шахрани ЯссерКуэльяр ГуставоКанно МохамедАль-Доссари Салем  81' (Каррильо Андре (  81') Перейра Матеус  81' (Michael 3 (  81') Марега МуссаИгало Одион
Запасные: Абдулхамид СаудДжахфали МохаммедАль-Ями ХамадАль-Джадаани АбдуллаАль Муфаррий МутебАль‑Обайд АбдуррахманMusab AljuwayrАль-Оваис МохаммедАль Шехри Салех
Аррисабалага КепаКристенсен АндреасСилва ТьягоРюдигер АнтониоАспиликуэта СесарАлонсо Маркос  87' (Сарр Маланг (  87') Жоржиньо II  46' (Канте Н'Голо (  46') Ковачич МатеоХаверц КайЗиеш Хаким  72' (Маунт Мэйсон (  72') Лукаку Ромелу
Запасные: Кенеди РобертВернер ТимоМенди ЭдуарХадсон-Одои КаллумПулишич КристианБеттинелли МаркусБаркли РоссЧалоба ТревоНьигес Сауль
09 февраля. Стадион "Мохаммед Бин Зайед".

 

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окончен Монтеррей 3:1 Аль-Джазира
окончен Аль-Хиляль Эр-Рияд 0:1 Челси 11.50 5.60 1.27
Идет 164 минута Al Hilal/Al-Jazira/Auckland City FC 0:0 Челси
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