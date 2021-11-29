​«Челси» узнал потенциального соперника: жеребьёвка клубного чемпионата мира

В понедельник состоялась жеребьёвка клубного чемпионата мира. Турнир, как ранее было объявлено, пройдёт в ОАЭ в начале февраля.
В первом раунде за право продолжить путь на клубном чемпионате мира сразятся «Аль-Джазира» (ОАЭ) и «Окленд Сити» (Новая Зеландия).
Во втором раунде сформированы такие пары:
«Аль-Ахли» (Египет) – «Монтеррей» (Мексика») (пара 1);
«Аль-Хиляль» (Саудовская Аравия) – «Аль-Джазира» или «Окленд Сити» (пара 2);
В полуфиналах сыграют:
«Палмейрас» (Бразилия) против победителя в паре 1.
«Челси» (Англия) против победителя в паре 2.
В прошлом году клубный чемпионат мира выиграла «Бавария».