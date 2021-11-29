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Клубный чемпионат мира 2016

​«Челси» узнал потенциального соперника: жеребьёвка клубного чемпионата мира

29 Ноября 2021 • 19:42 Комментировать

В понедельник состоялась жеребьёвка клубного чемпионата мира. Турнир, как ранее было объявлено, пройдёт в ОАЭ в начале февраля.

В первом раунде за право продолжить путь на клубном чемпионате мира сразятся «Аль-Джазира» (ОАЭ) и «Окленд Сити» (Новая Зеландия).

Во втором раунде сформированы такие пары:

«Аль-Ахли» (Египет) – «Монтеррей» (Мексика») (пара 1);

«Аль-Хиляль» (Саудовская Аравия) – «Аль-Джазира» или «Окленд Сити» (пара 2);

В полуфиналах сыграют:

«Палмейрас» (Бразилия) против победителя в паре 1.

«Челси» (Англия) против победителя в паре 2.

В прошлом году клубный чемпионат мира выиграла «Бавария».

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Евро-Футбол.Ру,
Челси Палмейрас Аль-Ахли
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