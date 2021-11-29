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Клубный чемпионат мира 2016

Стало известно, когда пройдёт клубный ЧМ

29 Ноября 2021 • 12:48 Комментировать (1)

Грядущей зимой состоится очередной клубный чемпионат мира. Стали известны точные сроки проведения турнира.

Как сообщает пресс-служба международной федерации футбола (ФИФА), соревнования состоятся с 3 по 12 февраля. Местом проведения турнира будут ОАЭ. В понедельник, 29 ноября, пройдет жеребьевка.

В число участников клубного чемпионата мира вошли: «Челси» (Англия), «Аль-Ахли» (Египет), «Аль-Хилаль» (Саудовская Аравия), «Окленд Сити» (Новая Зеландия), «Монтеррей» (Мексика), «Палмейрас» (Бразилия), «Аль-Джазира» (Катар).

«Челси» и «Палмейрас» начнут борьбу со стадии ½ финала.

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Евро-Футбол.Ру,
Челси Палмейрас Клубный Чемпионат Мира
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Комментарии (1)
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Don sangre
29 Ноября 2021 в 12:54
Интересно почему так мало команд? Я бы например сделал бы так : от Европы три команды соответственно победителей лиги Европы лиги чемпионов и лиги конференций?
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