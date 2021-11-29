Стало известно, когда пройдёт клубный ЧМ

Грядущей зимой состоится очередной клубный чемпионат мира. Стали известны точные сроки проведения турнира.
Как сообщает пресс-служба международной федерации футбола (ФИФА), соревнования состоятся с 3 по 12 февраля. Местом проведения турнира будут ОАЭ. В понедельник, 29 ноября, пройдет жеребьевка.
В число участников клубного чемпионата мира вошли: «Челси» (Англия), «Аль-Ахли» (Египет), «Аль-Хилаль» (Саудовская Аравия), «Окленд Сити» (Новая Зеландия), «Монтеррей» (Мексика), «Палмейрас» (Бразилия), «Аль-Джазира» (Катар).
«Челси» и «Палмейрас» начнут борьбу со стадии ½ финала.