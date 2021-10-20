В ФИФА назвали новое место проведения клубного чемпионата мира

Глава ФИФА Джанни Инфантино назвал новое место проведения чемпионата мира среди клубов. Турнир должен был состояться в Японии с 9 по 19 декабря, но из-за пандемии коронавируса японцы отказались принимать чемпионат. В ЮАР также отменили свою заявку.

- Мы приняли решение перенести клубный чемпионат мира из Японии в ОАЭ на начало 2022 года, - заявил Инфантино на пресс-конференции.

Отметим, что несмотря на пандемию COVID-19, клубный чемпионат мира проходил не был отменен в прошлом году. В финальном матче «Бавария» переиграла мексиканский «Тигрес» (1:0). В этом сезоне Европу представит «Челси».