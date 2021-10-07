Клубный чемпионат мира может быть перенесён на следующий год

Причина этому – коронавирусная ситуация в Японии, которая должна была принимать турнир, но ответила отказом. На данный момент японское правительство усилило ограничения по всей стране в связи с неудовлетворительными показателями количества заболеваний.
Впрочем, не исключается вариант, что ФИФА в экстренном порядке попытается найти новое место, чтобы не переносить состязание на следующий год - свои услуги ранее предлагали Катар и ОАЭ. Однако, именно вариант с переносом пока выглядит наиболее реальным, сообщает британское издание The Mirror.
Напомним, что Европу на чемпионате должен был представлять английский «Челси».