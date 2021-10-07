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Клубный чемпионат мира 2016

Клубный чемпионат мира может быть перенесён на следующий год

07 Октября 2021 • 23:42 Комментировать (1)
В этом году в период с 9 по 19 декабря должен был пройти клубный чемпионат мира, но проведение первенства находится под угрозой срыва.

Причина этому – коронавирусная ситуация в Японии, которая должна была принимать турнир, но ответила отказом. На данный момент японское правительство усилило ограничения по всей стране в связи с неудовлетворительными показателями количества заболеваний. 

Впрочем, не исключается вариант, что ФИФА в экстренном порядке попытается найти новое место, чтобы не переносить состязание на следующий год - свои услуги ранее предлагали Катар и ОАЭ. Однако, именно вариант с переносом пока выглядит наиболее реальным, сообщает британское издание The Mirror.

Напомним, что Европу на чемпионате должен был представлять английский «Челси».


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Комментарии (1)
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Katya1995
08 Октября 2021 в 01:24
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