Клубный чемпионат мира может быть перенесён на следующий год

В этом году в период с 9 по 19 декабря должен был пройти клубный чемпионат мира, но проведение первенства находится под угрозой срыва.

Причина этому – коронавирусная ситуация в Японии, которая должна была принимать турнир, но ответила отказом. На данный момент японское правительство усилило ограничения по всей стране в связи с неудовлетворительными показателями количества заболеваний.

Впрочем, не исключается вариант, что ФИФА в экстренном порядке попытается найти новое место, чтобы не переносить состязание на следующий год - свои услуги ранее предлагали Катар и ОАЭ. Однако, именно вариант с переносом пока выглядит наиболее реальным, сообщает британское издание The Mirror.

Напомним, что Европу на чемпионате должен был представлять английский «Челси».