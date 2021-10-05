Катар и ОАЭ претендуют на проведение Клубного чемпионата мира

Страны Персидского залива выразили намерения провести у себя на территории первенство мира среди клубов.

Место проведения ближайшего Клубного чемпионата мира до сих пор остаётся неопределённым из-за отказа Японии принять соревнование. Власти Страны восходящего солнца отказались организовывать турнир ввиду рисков, связанных с пандемией коронавируса.

Ранее в СМИ сообщалось, что заменить Японию может ЮАР. Но теперь, если верить информации ESPN, фаворитами на проведение Клубного чемпионата мира являются ОАЭ и Катар.

Финальный вердикт остаётся за ФИФА. Мероприятие должно состояться 9-19 декабря.