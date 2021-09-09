​ФИФА подтвердила отказ Японии от приёма клубного чемпионата мира

На официальном сайте ФИФА была размещена информация, подтверждающая отказ Японии от приёма клубного чемпионата мира в конце 2021 года. Причина такого решения местных футбольных властей заключается в эпидемиологической ситуации на фоне продолжающейся пандемии коронавируса.

ФИФА поблагодарила Японскую футбольную ассоциацию за её работу и выразила надежду в будущем продолжить сотрудничество.

Подробную информацию о том, где пройдёт клубный чемпионат мира в 2021 году, ФИФА обещает предоставить позже.

Клубный чемпионат мира 2021 года должен стать последним подобным турниром в привычном формате. Дальше турнир будет расширен.