Флик – об отъезде Боатенга: «Новости, пришедшие из Берлина, очень ранили нас»

Наставник «Баварии» Ханс-Дитер Флик прокомментировал отъезд защитника Жерома Боатенга из расположения мюнхенского клуба перед финалом клубного чемпионата мира. Бывшая девушка футболиста была найдена мёртвой.

«Новости, пришедшие из Берлина, очень ранили нас. Жером попросил меня отпустить его вернуться в Германию. Жером будет недоступен в ближайшее время», - приводит слова Флика Bild.

Отметим, что завтра, 11 февраля, «Баварии» предстоит сыграть против «Тигреса». Стартовый свисток о начале встречи запланирован на 21:00 по московскому времени. Напомним, что турнир проходит в Катаре.