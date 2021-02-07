«Палмейрас» разочаровал, пропустив в финал КЧМ мексиканцев

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07 Февраля 2021, 23:01,
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На клубном чемпионате мира определилось название первого участника финального матча. Бразильский «Палмейрас» был переигран мексиканским «Тигресом» со счетом 1:0. Единственный гол в начале второго тайма забил Андре-Пьер Жиньяк. При этом у представителей Северной Америки было еще несколько отличных шансов забить мяч с игры. «Тигрес» заслуженно вышел в решающую стадию, где сыграет против «Баварии» или «Аль-Ахли».
Протокол игры
|53' Жиньяк Андре-Пьер (0:1)
Перейра Вевертон • Винья Матиас • Гомес Густаво • Роша Маркос 72' ( Майке Роша ( 72') • Рафаэл Жозе 57' ( Мело Фелипе ( 57') • Рони III • Вейга Рафаэль 73' ( Скарпа Густаво ( 73') • Данило 56' ( Каррейро Патрик ( 56') • Менино Габриэль 62' ( Виллиан Сикейра ( 62') • Адриано Луис • Луан Гарсия IV
Запасные: Кушчевич Бенхамин • Эмерсон Сантос • Эмпереур Алан • Лима Лукас III • Эстевес Лукас • Vinicius III • Жаилсон Марселино
Гусман Науэль • Дуэньяс Хесус 86' ( Меса Франсиско ( 86') • Сальседо Карлос • Родригес Луис IV • Рейес Диего • Акино Хавьер • Кариока Рафаэл • Киньонес Луис 87' ( Фульхенсио Раймундо ( 87') • Писарро Гвидо • Жиньяк Андре-Пьер • Carlos Gonzalez III
Запасные: Авалос Эрик • Фернандес Леонардо • Дельгадо Артуро • Juan Sanchez1 • Сьерра Хордан • Чавес Хуан • Айяла Уго • Вендречовски Патрик • Крус Альдо • Киньонес Хулиан
07 февраля. Стадион "Education City Stadium".
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Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
|Теги: Палмейрас, Тигрес
Кариока победил Луиса Адриано.)))