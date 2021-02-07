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«Палмейрас» разочаровал, пропустив в финал КЧМ мексиканцев

07 Февраля 2021, 23:01,

На клубном чемпионате мира определилось название первого участника финального матча. Бразильский «Палмейрас» был переигран мексиканским «Тигресом» со счетом 1:0. Единственный гол в начале второго тайма забил Андре-Пьер Жиньяк. При этом у представителей Северной Америки было еще несколько отличных шансов забить мяч с игры. «Тигрес» заслуженно вышел в решающую стадию, где сыграет против «Баварии» или «Аль-Ахли».

Протокол игры  
Палмейрас 0:1 Тигрес
    53' Жиньяк Андре-Пьер (0:1)
Перейра Вевертон Винья Матиас Гомес Густаво Роша Маркос   72' (Майке Роша (   72') Рафаэл Жозе   57' (Мело Фелипе (   57') Рони III Вейга Рафаэль   73' (Скарпа Густаво (   73') Данило   56' (Каррейро Патрик (   56') Менино Габриэль   62' (Виллиан Сикейра (   62') Адриано Луис Луан Гарсия IV
Запасные: Кушчевич Бенхамин Эмерсон Сантос Эмпереур Алан Лима Лукас III Эстевес Лукас Vinicius III Жаилсон Марселино
Гусман Науэль Дуэньяс Хесус   86' (Меса Франсиско (   86') Сальседо Карлос Родригес Луис IV Рейес Диего Акино Хавьер Кариока Рафаэл Киньонес Луис   87' (Фульхенсио Раймундо (   87') Писарро Гвидо Жиньяк Андре-Пьер Carlos Gonzalez III
Запасные: Авалос Эрик Фернандес Леонардо Дельгадо Артуро Juan Sanchez1 Сьерра Хордан Чавес Хуан Айяла Уго Вендречовски Патрик Крус Альдо Киньонес Хулиан
07 февраля. Стадион "Education City Stadium".

 
Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: Палмейрас, Тигрес
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Комментарии (1)
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0
779
07 Февраля 2021, 23:40

Кариока победил Луиса Адриано.)))

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