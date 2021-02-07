«Палмейрас» разочаровал, пропустив в финал КЧМ мексиканцев

На клубном чемпионате мира определилось название первого участника финального матча. Бразильский «Палмейрас» был переигран мексиканским «Тигресом» со счетом 1:0. Единственный гол в начале второго тайма забил Андре-Пьер Жиньяк. При этом у представителей Северной Америки было еще несколько отличных шансов забить мяч с игры. «Тигрес» заслуженно вышел в решающую стадию, где сыграет против «Баварии» или «Аль-Ахли».