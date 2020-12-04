Клубный чемпионат мира 2016
Сделать ставку
﻿
0

ФИФА определилась со временем и местом проведения клубного чемпионата мира

04 Декабря 2020, 20:35,


Президент ФИФА Джанни Инфантино поведал о планах организации на проведение клубного чемпионата мира. Из-за пандемии коронавируса было принято решение не проводить турнир по новой схеме летом 2021 года в Китае. Тем не менее, Инфантино утверждает, что Поднебесная все же примет КЧМ, но позже, а пока ФИФА планирует его проводить как раньше, с участием 7 лучших команд со всего мира. В 2021 году клубный чемпионат мира пройдет в Японии в декабре.

Инфантино обещает, что КЧМ, который планируется проводить в формате 24 команд каждые четыре года вместо Кубка конфедераций, будет лучшим клубным турниром мира.
Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: ФИФА, Джанни Инфантино
★ Добавьте Евро-Футбол в источники

    Подписывайтесь на Евро-Футбол в Яндекс.Дзен!

Читайте также на "Евро-футбол.ру":
Комментарии (0)
Написать комментарий Рейтинг комментариев
Новости партнёров:
Обсуждаемые материалы
Ниже падать некуда: ЦСКА дома проиграл австрийским ноунеймам и с треском вылетел из Лиги Европы
Ниже падать некуда: ЦСКА дома проиграл австрийским ноунеймам и с треском вылетел из Лиги Европы
Да что же творят эти ребята: «Шахтёр» возомнил себя ЦСКА и поставил «Реал» на грань вылета из Лиги чемпионов
Да что же творят эти ребята: «Шахтёр» возомнил себя ЦСКА и поставил «Реал» на грань вылета из Лиги чемпионов
«Локомотив» проиграл «Зальцбургу» и серьёзно осложнил себе борьбу за евровесну
«Локомотив» проиграл «Зальцбургу» и серьёзно осложнил себе борьбу за евровесну
«Реал» проиграл «Алавесу» после «привоза» Куртуа
«Реал» проиграл «Алавесу» после «привоза» Куртуа
«Ювентус» не смог дожать «Беневенто»
«Ювентус» не смог дожать «Беневенто»