ФИФА определилась со временем и местом проведения клубного чемпионата мира

Президент ФИФА Джанни Инфантино поведал о планах организации на проведение клубного чемпионата мира. Из-за пандемии коронавируса было принято решение не проводить турнир по новой схеме летом 2021 года в Китае. Тем не менее, Инфантино утверждает, что Поднебесная все же примет КЧМ, но позже, а пока ФИФА планирует его проводить как раньше, с участием 7 лучших команд со всего мира. В 2021 году клубный чемпионат мира пройдет в Японии в декабре.

Инфантино обещает, что КЧМ, который планируется проводить в формате 24 команд каждые четыре года вместо Кубка конфедераций, будет лучшим клубным турниром мира.