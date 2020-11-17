Клубный чемпионат мира задвинут на февраль

Коронавирус внёс изменения в календарь проведения ещё одного турнира. ФИФА приняла решение не проводить клубный чемпионат мира в декабре 2020 года и перенести его на февраль-2021. Новая дата: 1-11 февраля 2021 года. Место проведения турнира не изменилось, это Катар. Также ФИФА не будет проводить запланированный на 2021 год чемпионат мира среди девушек до 17 лет.

Напомним, что клубный чемпионат мира проводится вот уже 20 лет, на нем представлены все континенты планеты. От Европы на соревнования поедет мюнхенская «Бавария», победитель Лиги чемпионов 19/20. Действующий обладатель трофея - английский «Ливерпуль».