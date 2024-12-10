Макаллистер высказался о Месси

Полузащитник «Ливерпуля» и сборной Аргентины Алексис Макаллистер ответил на вопрос, ожидает ли он увидеть Лионеля Месси на следующем чемпионате мира.

«Я надеюсь на это. Думаю, что да. До чемпионата мира осталось полтора года, и это ничто. Месси выглядит счастливым. И хотя я не знаю, что будет с его будущим, похоже, он останется в «Интер Майами», чтобы продолжать играть и получать удовольствие. Месси – тот игрок, который способен делать разницу. Всегда приятно, когда он с нами», - сказал Макаллистер AS.

Как известно, сборная Аргентины с Месси в 2022 году выиграла чемпионат мира. В том финале «альбиселесте» обыграли Францию по пенальти.