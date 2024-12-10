Две команды Месси попали в список самых популярных по запросам в Google в 2024 году

Специалисты из Google показали список самых популярных спортивных команд в 2024 году по поисковым запросам. На первой позиции оказался бейсбольный клуб «Нью-Йорк Янкис». На второй строчке тоже идёт представитель бейсбола – «Лос-Анджелес Доджерс». Тройку замыкает футбольный «Интер Майами» из МЛС.

Если говорить о футболе, то в десятку входят ещё две команды. На четвёртой позиции оказался «Байер», который провёл мощный сезон 2023/2024. А на восьмой строчке расположилась сборная Аргентины.

Как видим, в десятку попали обе команды Лионеля Месси – «Интер Майами» и аргентинская сборная.