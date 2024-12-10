Чемпион UFC Топурия: «К чёрту Роналду, если есть Месси»

Боец UFC Илия Топурия, владеющий чемпионским титулом в полулегкой весовой категории UFC, резко высказался о звездном португальском футболисте Криштиану Роналду.
«Хочу провести свой следующий поединок в Майами. Хочу пригласить одного человека, который там сейчас живет. Это Лионель Месси. Роналду? К черту Криштиану, если есть Месси», - передает слова спортсмена Cope.
Напомним, что Месси выступает за «Интер Майами» с лета прошлого года. Срок действующего контракта между сторонами истекает в конце декабря 2025-го.
В сезоне МЛС-2024 Лионель провел 22 встречи. Нападающий забил 21 гол и сделал 11 результативных передач.
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