«Лос-Анджелес Гэлакси» с Ройсом в составе стал победителем плей-офф МЛС

«Лос-Анджелес Гэлакси» взял верх над «Нью-Йорк Ред Буллз» в финале Кубка МЛС (2:1).

Уже к 13-й минуте встречи на табло горел счёт 2:0 – отличились Джозеф Пэйнтсил и Деян Йовелич. «Красные быки» отыграли один мяч на 28-й минуте усилиями Шона Нилиса, но на этом голы закончились. На 75-й минуте на поле вышел экс-футболист дортмундской «Боруссии» Марко Ройс, триумфально завершивший дебютный сезон в МЛС.

«Лос-Анджелес Гэлакси» стал победителем Западной конференции в регулярном чемпионате, а в общем зачёте лиги уступил только чемпиону Восточной конференции – «Интер Майами». Команда Лионеля Месси, Луиса Суареса, Жорди Альбы и Серхио Бускетса, напомним, вылетела из плей-офф на первой же стадии, проиграв «Атланте Юнайтед».