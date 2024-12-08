Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
300 $ Получить
Реклама
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
США. МЛС

«Лос-Анджелес Гэлакси» с Ройсом в составе стал победителем плей-офф МЛС

08 Декабря 2024 • 03:35 Комментировать
Лос-Анджелес Гэлакси
2:1
Нью-Йорк Ред Буллз

«Лос-Анджелес Гэлакси» взял верх над «Нью-Йорк Ред Буллз» в финале Кубка МЛС (2:1).

Уже к 13-й минуте встречи на табло горел счёт 2:0 – отличились Джозеф Пэйнтсил и Деян Йовелич. «Красные быки» отыграли один мяч на 28-й минуте усилиями Шона Нилиса, но на этом голы закончились. На 75-й минуте на поле вышел экс-футболист дортмундской «Боруссии» Марко Ройс, триумфально завершивший дебютный сезон в МЛС.

«Лос-Анджелес Гэлакси» стал победителем Западной конференции в регулярном чемпионате, а в общем зачёте лиги уступил только чемпиону Восточной конференции – «Интер Майами». Команда Лионеля Месси, Луиса Суареса, Жорди Альбы и Серхио Бускетса, напомним, вылетела из плей-офф на первой же стадии, проиграв «Атланте Юнайтед».

👍 0
👎 0
💯 0
😍 0
😡 0
😀 0
🤣 0
🤑 0
Евро-Футбол.Ру,
Марко Ройс Лос-Анджелес Гэлакси Нью-Йорк Ред Буллз МЛС ещё теги

Новости по матчу

03 Декабря
20:52
Месси попал в список лучших игроков сезона МЛС
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
300 $ Получить
Реклама
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Фанаты вспомнили слова Роналду о Мбаппе в «Реале» Роналду обновил мировой рекорд «Спартак» выбрал нового полузащитника - известно имя Винисиус решил уходить из «Реала» – два суперклуба Европы проявляют интерес Беллингем ответил на извинения Вальверде после поражения «Реала» Беллингем разозлился на Мбаппе прямо на поле в Бильбао «Спартак» хочет досрочно вернуть игрока из аренды Назван лучший полузащитник XXI века: Модрич – второй, Кроос – четвёртый, а Пирло – десятый Зидан поставил условие «Реалу» Моуринью – о словах Гвардиолы: «Я выиграл трофеи честным путём, а не имея 150 судебных исков»
«Атлетик» - «Реал»: прямая трансляция, составы, онлайн - 2:1 «Реал» без приключений разобрался с «Хетафе» Мбаппе сделал заявление после незабитого пенальти Роналду – второй, Зидан – четвёртый: назван лучший футболист XXI века «Мальорка» - «Барселона»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:5 «Зенит» - «Крылья Советов»: прямая трансляция, составы, онлайн - 2:3 Месси - третий, Неймар - девятый: назван лучший дриблёр всех времён «Зенит» - «Акрон»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:2 Гвардиола: «У меня проблемы с де Брёйне, он мне не нужен» Назван лучший тренер в XXI веке: Анчелотти – второй, Моуринью – четвёртый, Клопп – пятый
Спортивные новости
Рыбин высказался о новом контракте Шестёркина Два гола и ассист Панарина принесли «Рейнджерс» победу над «Питтсбургом» ЦСКА по буллитам победил «Торпедо» в КХЛ «Ак Барс», уступая по ходу встречи 0:3, выиграл у «Витязя» в КХЛ Терещенко – о перспективах Мичкова в НХЛ: Всё зависит от него самого Все новости спорта от LiveResult
Футбол онлайн
Окончен
Лос-Анджелес Гэлакси Лос-Анджелес Гэлакси
Нью-Йорк Ред Буллз Нью-Йорк Ред Буллз
2
1
Видео
Все матчи
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 08 Декабря
03:35 · США. МЛС
«Лос-Анджелес Гэлакси» с Ройсом в составе стал победителем плей-офф МЛС
07 Декабря
14:11 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Сити» предлагал 35 миллионов за Месси
10:51 · США. МЛС
Месси решил, в каком клубе продолжит карьеру 4
04:15 · Англия. Премьер-лига
Макаллистер: «Месси всё даётся легко»
06 Декабря
19:15 · США. МЛС
В «Интер Майами» заявили о готовности подписать ещё одну экс-звезду «Барселоны» 1
18:41 · США. МЛС
Месси выиграл очередную награду в карьере 3
09:32 · Испания. Ла Лига
Месси назвал самые важные моменты в истории «Барселоны»
06:16 · Испания. Ла Лига
Месси рассказал, чего ждёт от «Барселоны»
06:00 · Испания. Ла Лига
Месси оставил послание болельщикам «Барселоны» 1
05:51 · Испания. Ла Лига
Месси назвал двух людей, оказавших на него наибольшее влияние в «Барселоне»
01:31 · Англия. Премьер-лига
Де Брёйне может присоединиться к Месси и Суаресу 3
00:24 · США. МЛС
В «Интер Майами» прояснили будущее Месси
05 Декабря
02:37 · США. МЛС
​Бывший игрок «Ювентуса» стал тренером американского клуба
04 Декабря
19:24 · США. МЛС
Маскерано ответил, как будет вести себя с Месси в «Интер Майами»
18:30 · США. МЛС
Журналист назвал «позором» попадание Месси в номинацию ФИФА 2
15:10 · США. МЛС
Новый тренер «Интер Майами» Маскерано уже поговорил с Месси
11:09 · Италия. Серия А
Кьеллини выбрал между Роналду и Месси
03 Декабря
20:52 · США. МЛС
Месси попал в список лучших игроков сезона МЛС
18:46 · США. МЛС
Месси поучаствовал в выборе тренера «Интер Майами»
18:29 · США. МЛС
Погба заметили с телохранителем Месси
02 Декабря
18:23 · Англия. Премьер-лига
Де Брёйне выберет между двумя вариантами по будущему слухи
11:24 · Англия. Премьер-лига
Месси - третий, Неймар - девятый: назван лучший дриблёр всех времён 24
05:57 · США. МЛС
Экс-игрок «Барселоны» Пуч получил тяжёлую травму, но продолжил матч
01 Декабря
13:13 · Англия. Премьер-лига
Салах может объединиться с Месси и Суаресом
30 Ноября
22:28 · Испания. Ла Лига
Экс-игрок «Реала» стал главной целью «Интер Майами»
Все новости