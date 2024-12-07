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США. МЛС

Месси решил, в каком клубе продолжит карьеру

07 Декабря 2024 • 10:51 Комментировать

Звездный нападающий Лионель Месси принял решение относительно своего будущего. Об этом рапортуют журналисты Give me Sport.

Как стало известно источнику, 37-летний аргентинец намерен пролонгировать сотрудничество со своим нынешним клубом – «Интер Майами». Срок действующего контракта между Лионелем и американским клубом истекает летом следующего года. Месси планирует подписать новый договор на один год.

Лео пополнил ряды «Интер Майами» летом 2023-го. Трансферная стоимость аргентинца оценивается в 25 миллионов евро. В 2024 году Месси провел 22 поединка в рамках МЛС, отметившись 21 голом и 11 ассистами.

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Евро-Футбол.Ру,
Лионель Месси Интер Майами
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