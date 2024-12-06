Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
300 $ Получить
Реклама
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
США. МЛС

В «Интер Майами» заявили о готовности подписать ещё одну экс-звезду «Барселоны»

06 Декабря 2024 • 19:15 Комментировать (1)

В «Интер Майами» уже выступают такие бывшие игроки «Барселоны», как Лионель Месси, Луис Суарес, Жорди Альба и Серхио Бускетс. Совладелец клуба МЛС Хорхе Мас заявил о готовности подписать ещё одного экс-футболиста «сине-гранатовых» – Неймара.

«Ключевое слово – если Неймар будет доступен. Сейчас он игрок «Аль-Хиляля», и он недоступен для нас. Я всегда говорил, что мы хотим привлекать великих игроков. Если когда-нибудь появится возможность привлечь такого игрока, как Неймар, мы не будем колебаться. Но это зависит не только от меня, а ещё от игрока и лиги», - цитирует Маса GiveMeSport.

«Интер Майами» выиграл регулярный сезон МЛС – 2024, но вылетел на первой же стадии плей-офф.

👍 0
👎 0
💯 0
😍 0
😡 0
😀 0
🤣 0
🤑 0
Евро-Футбол.Ру,
Барселона Лионель Месси Неймар Интер Майами Хорхе Мас ещё теги
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
300 $ Получить
Реклама
Комментарии (1) Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Alex1972
06 Декабря 2024 в 19:29
Месси : Одобряю.. Неймар : Да пошёл ты, друг.. Суарес : Тихо, хлопцы, Маскерано пришёл.. А-ха-ха-ха.. 😄
Ответить
Гвардиола: «У меня проблемы с де Брёйне, он мне не нужен» Искусственный интеллект назвал лучшего футболиста в истории: Месси – третий, Роналду – четвёртый Мбаппе сделал заявление после незабитого пенальти Роналду – второй, Зидан – четвёртый: назван лучший футболист XXI века Винисиус решил, куда хочет уйти из «Реала» В «Барселоне» объяснили решение по Левандовски Россия может сыграть с европейской сборной Ван дер Ваарт: «Я не видел члена Роналду!» Бэйл назвал следующего победителя Лиги чемпионов - это не «Ливерпуль» и «Барселона» Вратарь «Атлетика» рассказал, как «прочитал» пенальти Мбаппе
«Атлетик» - «Реал»: прямая трансляция, составы, онлайн - 2:1 «Реал» без приключений разобрался с «Хетафе» «Мальорка» - «Барселона»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:5 Роналду – второй, Зидан – четвёртый: назван лучший футболист XXI века «Зенит» - «Крылья Советов»: прямая трансляция, составы, онлайн - 2:3 «Барселона» - «Лас-Пальмас»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:2 Месси - третий, Неймар - девятый: назван лучший дриблёр всех времён Назван лучший тренер в XXI веке: Анчелотти – второй, Моуринью – четвёртый, Клопп – пятый «Атлетик» шокировал «Реал» и лишил лидерства по потерянным очкам Гвардиола: «У меня проблемы с де Брёйне, он мне не нужен»
Спортивные новости
Терещенко – о перспективах Мичкова в НХЛ: Всё зависит от него самого Московское «Динамо» в упорном матче переиграло на выезде СКА Корешков назвал преимущества Волкова, которые могут помочь ему победить Гана во втором бою ЦСКА в овертайме вырвал победу у «Витязя» в КХЛ «Барыс» дома уступил «Спартаку», едва не отыгравшись с 0:3 Все новости спорта от LiveResult
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 06 Декабря
19:15 · США. МЛС
В «Интер Майами» заявили о готовности подписать ещё одну экс-звезду «Барселоны» 1
18:41 · США. МЛС
Месси выиграл очередную награду в карьере 1
09:32 · Испания. Ла Лига
Месси назвал самые важные моменты в истории «Барселоны»
06:16 · Испания. Ла Лига
Месси рассказал, чего ждёт от «Барселоны»
06:00 · Испания. Ла Лига
Месси оставил послание болельщикам «Барселоны» 1
05:51 · Испания. Ла Лига
Месси назвал двух людей, оказавших на него наибольшее влияние в «Барселоне»
01:31 · Англия. Премьер-лига
Де Брёйне может присоединиться к Месси и Суаресу 3
00:24 · США. МЛС
В «Интер Майами» прояснили будущее Месси
05 Декабря
02:37 · США. МЛС
​Бывший игрок «Ювентуса» стал тренером американского клуба
04 Декабря
19:24 · США. МЛС
Маскерано ответил, как будет вести себя с Месси в «Интер Майами»
18:30 · США. МЛС
Журналист назвал «позором» попадание Месси в номинацию ФИФА 2
15:10 · США. МЛС
Новый тренер «Интер Майами» Маскерано уже поговорил с Месси
11:09 · Италия. Серия А
Кьеллини выбрал между Роналду и Месси
03 Декабря
20:52 · США. МЛС
Месси попал в список лучших игроков сезона МЛС
18:46 · США. МЛС
Месси поучаствовал в выборе тренера «Интер Майами»
18:29 · США. МЛС
Погба заметили с телохранителем Месси
02 Декабря
18:23 · Англия. Премьер-лига
Де Брёйне выберет между двумя вариантами по будущему слухи
11:24 · Англия. Премьер-лига
Месси - третий, Неймар - девятый: назван лучший дриблёр всех времён 24
05:57 · США. МЛС
Экс-игрок «Барселоны» Пуч получил тяжёлую травму, но продолжил матч
01 Декабря
13:13 · Англия. Премьер-лига
Салах может объединиться с Месси и Суаресом
30 Ноября
22:28 · Испания. Ла Лига
Экс-игрок «Реала» стал главной целью «Интер Майами»
29 Ноября
10:56 · Англия. Премьер-лига
Роналду, Месси и Ямаль претендуют на престижную награду ФИФА 1
06:52 · Испания. Ла Лига
Месси, Мбаппе и Винисиус номинированы на звание лучшего игрока года по версии ФИФА 9
01:55 · Испания. Ла Лига
Месси назвал свой самый важный момент в «Барселоне»
01:49 · США. МЛС
Чупо-Мотинг близок к МЛС
Все новости