В «Интер Майами» заявили о готовности подписать ещё одну экс-звезду «Барселоны»

В «Интер Майами» уже выступают такие бывшие игроки «Барселоны», как Лионель Месси, Луис Суарес, Жорди Альба и Серхио Бускетс. Совладелец клуба МЛС Хорхе Мас заявил о готовности подписать ещё одного экс-футболиста «сине-гранатовых» – Неймара.

«Ключевое слово – если Неймар будет доступен. Сейчас он игрок «Аль-Хиляля», и он недоступен для нас. Я всегда говорил, что мы хотим привлекать великих игроков. Если когда-нибудь появится возможность привлечь такого игрока, как Неймар, мы не будем колебаться. Но это зависит не только от меня, а ещё от игрока и лиги», - цитирует Маса GiveMeSport.

«Интер Майами» выиграл регулярный сезон МЛС – 2024, но вылетел на первой же стадии плей-офф.