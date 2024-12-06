Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
300 $ Получить
Реклама
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
США. МЛС

Месси выиграл очередную награду в карьере

06 Декабря 2024 • 18:41 Комментировать

Нападающий «Интер Майами» Лионель Месси получил приз MVP сезона МЛС имени Лэндона Донована. Об этом говорится на официальном сайте лиги.

Премия МЛС имени Донована вручается с 1996 года футболисту, который признан самым ценным игроком сезона по итогам опроса с участием игроков, персонала клубов и журналистов.

Месси набрал 40,83% в голосовании игроков, 43,20% в голосовании СМИ и 31,25% в голосовании клубов. Общий показатель Лионеля – 38,43% голосов. На втором месте оказался Кучо Эрнандес из «Колабмус Крю» (33,7%).

Лионель Месси в сезоне МЛС забил 20 голов и отдал 16 голевых передач. «Интер Майами» выиграл регулярный чемпионат, но вылетел на первой же стадии плей-офф.

👍 1
👎 0
💯 0
😍 0
😡 0
😀 0
🤣 0
🤑 0
Евро-Футбол.Ру,
Лионель Месси Лэндон Донован МЛС Интер Майами Кучо Эрнандес ещё теги
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
300 $ Получить
Реклама
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Гвардиола: «У меня проблемы с де Брёйне, он мне не нужен» Искусственный интеллект назвал лучшего футболиста в истории: Месси – третий, Роналду – четвёртый Мбаппе сделал заявление после незабитого пенальти Роналду – второй, Зидан – четвёртый: назван лучший футболист XXI века Винисиус решил, куда хочет уйти из «Реала» В «Барселоне» объяснили решение по Левандовски Россия может сыграть с европейской сборной Ван дер Ваарт: «Я не видел члена Роналду!» Бэйл назвал следующего победителя Лиги чемпионов - это не «Ливерпуль» и «Барселона» Вратарь «Атлетика» рассказал, как «прочитал» пенальти Мбаппе
«Атлетик» - «Реал»: прямая трансляция, составы, онлайн - 2:1 «Реал» без приключений разобрался с «Хетафе» «Мальорка» - «Барселона»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:5 Роналду – второй, Зидан – четвёртый: назван лучший футболист XXI века «Зенит» - «Крылья Советов»: прямая трансляция, составы, онлайн - 2:3 «Барселона» - «Лас-Пальмас»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:2 Месси - третий, Неймар - девятый: назван лучший дриблёр всех времён Назван лучший тренер в XXI веке: Анчелотти – второй, Моуринью – четвёртый, Клопп – пятый «Атлетик» шокировал «Реал» и лишил лидерства по потерянным очкам Гвардиола: «У меня проблемы с де Брёйне, он мне не нужен»
Спортивные новости
Терещенко – о перспективах Мичкова в НХЛ: Всё зависит от него самого Московское «Динамо» в упорном матче переиграло на выезде СКА Корешков назвал преимущества Волкова, которые могут помочь ему победить Гана во втором бою ЦСКА в овертайме вырвал победу у «Витязя» в КХЛ «Барыс» дома уступил «Спартаку», едва не отыгравшись с 0:3 Все новости спорта от LiveResult
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 06 Декабря
19:15 · США. МЛС
В «Интер Майами» заявили о готовности подписать ещё одну экс-звезду «Барселоны»
18:41 · США. МЛС
Месси выиграл очередную награду в карьере
09:32 · Испания. Ла Лига
Месси назвал самые важные моменты в истории «Барселоны»
06:16 · Испания. Ла Лига
Месси рассказал, чего ждёт от «Барселоны»
06:00 · Испания. Ла Лига
Месси оставил послание болельщикам «Барселоны» 1
05:51 · Испания. Ла Лига
Месси назвал двух людей, оказавших на него наибольшее влияние в «Барселоне»
01:31 · Англия. Премьер-лига
Де Брёйне может присоединиться к Месси и Суаресу 3
00:24 · США. МЛС
В «Интер Майами» прояснили будущее Месси
05 Декабря
02:37 · США. МЛС
​Бывший игрок «Ювентуса» стал тренером американского клуба
04 Декабря
19:24 · США. МЛС
Маскерано ответил, как будет вести себя с Месси в «Интер Майами»
18:30 · США. МЛС
Журналист назвал «позором» попадание Месси в номинацию ФИФА 2
15:10 · США. МЛС
Новый тренер «Интер Майами» Маскерано уже поговорил с Месси
11:09 · Италия. Серия А
Кьеллини выбрал между Роналду и Месси
03 Декабря
20:52 · США. МЛС
Месси попал в список лучших игроков сезона МЛС
18:46 · США. МЛС
Месси поучаствовал в выборе тренера «Интер Майами»
18:29 · США. МЛС
Погба заметили с телохранителем Месси
02 Декабря
18:23 · Англия. Премьер-лига
Де Брёйне выберет между двумя вариантами по будущему слухи
11:24 · Англия. Премьер-лига
Месси - третий, Неймар - девятый: назван лучший дриблёр всех времён 24
05:57 · США. МЛС
Экс-игрок «Барселоны» Пуч получил тяжёлую травму, но продолжил матч
01 Декабря
13:13 · Англия. Премьер-лига
Салах может объединиться с Месси и Суаресом
30 Ноября
22:28 · Испания. Ла Лига
Экс-игрок «Реала» стал главной целью «Интер Майами»
29 Ноября
10:56 · Англия. Премьер-лига
Роналду, Месси и Ямаль претендуют на престижную награду ФИФА 1
06:52 · Испания. Ла Лига
Месси, Мбаппе и Винисиус номинированы на звание лучшего игрока года по версии ФИФА 9
01:55 · Испания. Ла Лига
Месси назвал свой самый важный момент в «Барселоне»
01:49 · США. МЛС
Чупо-Мотинг близок к МЛС
Все новости