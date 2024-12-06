Месси выиграл очередную награду в карьере

Нападающий «Интер Майами» Лионель Месси получил приз MVP сезона МЛС имени Лэндона Донована. Об этом говорится на официальном сайте лиги.

Премия МЛС имени Донована вручается с 1996 года футболисту, который признан самым ценным игроком сезона по итогам опроса с участием игроков, персонала клубов и журналистов.

Месси набрал 40,83% в голосовании игроков, 43,20% в голосовании СМИ и 31,25% в голосовании клубов. Общий показатель Лионеля – 38,43% голосов. На втором месте оказался Кучо Эрнандес из «Колабмус Крю» (33,7%).

Лионель Месси в сезоне МЛС забил 20 голов и отдал 16 голевых передач. «Интер Майами» выиграл регулярный чемпионат, но вылетел на первой же стадии плей-офф.