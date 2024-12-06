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США. МЛС

В «Интер Майами» прояснили будущее Месси

06 Декабря 2024 • 00:24 Комментировать

Известны планы «Интер Майами» по нападающему Лионелю Месси.

У 37-летнего аргентинца остался всего год по действующему контракту, однако в клубе решительно настроены продолжить сотрудничество с суперзвездой.

«Я абсолютно уверен, что Месси будет участвовать в открытии нашего нового стадиона в 2026 году, – высказывается владелец «Интер Майами» Хорхе Мас. – В текущее межсезонье мы с Лео сядем за стол переговоров. Я настроен оптимистично. Надеюсь, мы будем видеть Месси в розовом, пока с его здоровьем всё в порядке», – приводит журналист Бен Джейкобс слова главы клуба.

Лионель Месси выступает за «Интер Майами» с лета 2023 года.

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Лионель Месси Интер Майами Хорхе Мас ещё теги
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