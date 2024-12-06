В «Интер Майами» прояснили будущее Месси

Известны планы «Интер Майами» по нападающему Лионелю Месси.

У 37-летнего аргентинца остался всего год по действующему контракту, однако в клубе решительно настроены продолжить сотрудничество с суперзвездой.

«Я абсолютно уверен, что Месси будет участвовать в открытии нашего нового стадиона в 2026 году, – высказывается владелец «Интер Майами» Хорхе Мас. – В текущее межсезонье мы с Лео сядем за стол переговоров. Я настроен оптимистично. Надеюсь, мы будем видеть Месси в розовом, пока с его здоровьем всё в порядке», – приводит журналист Бен Джейкобс слова главы клуба.

Лионель Месси выступает за «Интер Майами» с лета 2023 года.