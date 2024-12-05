​Бывший игрок «Ювентуса» стал тренером американского клуба

Бывший шведский футболист Олоф Мёльберг начинает новую веху в своей карьере - он стал тренером американского клуба «Сент-Луис», выступающего в североамериканской лиге МЛС. Подробности соглашения, к сожалению, не сообщаются.

Наиболее известные клубы, за которых играл в прошлом шведский футболист - это туринский «Ювентус», английская «Астон Вилла», греческий «Олимпиакос» и даже испанский «Вильярреал».

Тренерскую карьеру он начал в 2016 году со шведского клуба «Броммапойкарна», а в 2019 нашёл себе работу в Дании, но лишь на несколько месяцев.

Затем было сотрудничество с «Хельсинборгом», а в январе 2023 Мёльберг вернулся в «Броммапойкарну», где работал вплоть до последнего времени.