Маскерано ответил, как будет вести себя с Месси в «Интер Майами»

Новым главным тренером «Интер Майами» стал Хавьер Маскерано. По словам молодого специалиста, он не планирует игнорировать дружбу с бывшими партнёрами по «Барселоне», в том числе со звёздным нападающим Лионелем Месси.

«Я сказал, что не собираюсь входить в раздевалку и вести себя так, будто мы не друзья. Я сказал Хорхе Масу, сказал Лео и другим ребятам, что не собираюсь ставить под угрозу отношения, которые выстраивал с ними за все эти годы. Я не такой», - сказал Маскерано журналистам на пресс-конференции.

Напомним, что недавно пост главного тренера «Интер Майами» покинул Херардо Мартино.