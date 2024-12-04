Журналист назвал «позором» попадание Месси в номинацию ФИФА

В конце осени ФИФА объявила список номинантов на приз лучшему футболисту по итогам 2024 года. В номинацию попал нападающий «Интер Майами» и сборной Аргентины Лионель Месси. Известный журналист Эду Агирре не понимает, почему Месси оказался в этом списке.

«Месси до сих пор воздают должное за победу на чемпионате мира. Это позор. Это неуважение к людям, которые следят за футболом. Лаутаро Мартинес был лучшим игроком сборной Аргентины на Кубке Америки, и его нет в номинации…» - сказал Агирре в интервью TNT Sports.

Отметим, что Лионель Месси является восьмикратным обладателем «Золотого мяча».