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США. МЛС

Журналист назвал «позором» попадание Месси в номинацию ФИФА

04 Декабря 2024 • 18:30 Комментировать

В конце осени ФИФА объявила список номинантов на приз лучшему футболисту по итогам 2024 года. В номинацию попал нападающий «Интер Майами» и сборной Аргентины Лионель Месси. Известный журналист Эду Агирре не понимает, почему Месси оказался в этом списке.

«Месси до сих пор воздают должное за победу на чемпионате мира. Это позор. Это неуважение к людям, которые следят за футболом. Лаутаро Мартинес был лучшим игроком сборной Аргентины на Кубке Америки, и его нет в номинации…» - сказал Агирре в интервью TNT Sports.

Отметим, что Лионель Месси является восьмикратным обладателем «Золотого мяча». 

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ФИФА Лионель Месси Эду Агирре ещё теги
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