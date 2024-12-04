Новый тренер «Интер Майами» Маскерано уже поговорил с Месси

Новый главный тренер «Интер Майами» Хавьер Маскерано признался, что уже поговорил с нападающим Лионелем Месси.

«Я поговорил с Лео, чтобы узнать его мнение. Мне повезло, что у меня с ним тесные отношения. Это позволяет мне быть искренним и говорить с ним подробно, а ему – быть честным со мной о том, что он думает. Он человек, который обычно не слишком вмешивается. Мы знаем, насколько важен Лео, насколько важным он был для всех своих команд. Я очень рад быть здесь и с нетерпением жду начала тренировок», - сказал Маскерано ESPN.

Напомним, что после раннего вылета в плей-офф МЛС пост главного тренера «Интер Майами» оставил Херардо Мартино.

Месси поучаствовал в выборе тренера «Интер Майами»