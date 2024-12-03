Месси попал в список лучших игроков сезона МЛС

МЛС в преддверии финального матча представила символическую сборную сезона. И хотя «Интер Майами» вылетел уже на первой стадии плей-офф, в числе лучших игроков оказались два представителя клуба – нападающий Лионель Месси и защитник Жорди Альба.

Также стоит отметить попадание в символическую команду известного форварда Кристиана Бентеке, ныне представляющего «Ди Си Юнайтед».

Финальный матч Кубка МЛС состоится в ночь с субботы на воскресенье, если говорить о московском времени. В нём трофей разыграют «Лос-Анджелес Гэлакси» и «Нью-Йорк Ред Буллз». Игра стартует ровно в полночь по Москве.

Месси обратился к «Барселоне»