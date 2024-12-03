Месси поучаствовал в выборе тренера «Интер Майами»

Совладелец «Интер Майами» Хорхе Мас признался, что обсуждал с форвардом Лионелем Месси выбор нового главного тренера. Как известно, недавно команду возглавил бывший футболист «Барселоны» Хавьер Маскерано.

«У меня был конкретный разговор с Месси. Он предоставил мне то, о чём я его просил, – это была вводная информация. Честно говоря, моё взаимодействие с Лео происходит всё время», - сказал Мас журналистам на пресс-конференции.

Напомним, что «Интер Майами» сенсационно вылетел на первой же стадии плей-офф МЛС. Вскоре после этого Херардо Мартино покинул должность главного тренера команды.