Погба заметили с телохранителем Месси

Бывший морской котик Яссин Чуэко прославился, став телохранителем Лионеля Месси. По ходу матчей «Интер Майами» Яссин будто ястреб постоянно оценивает ситуацию и анализирует, не угрожает ли что-то его звёздному клиенту. Фанаты уже не раз могли видеть в исполнении Чуэко впечатляющие рывки, когда он выбегал на поле и перехватывал фанатов, желающих сделать фото с Месси.

На днях Чуэко был замечен на матче НБА, причём рядом с ним находился футболист Поль Погба. Соответствующие фото появились в социальных сетях. Погба в марте сможет вернуться в футбол после отбытия дисквалификации за допинг. Любопытно, что Поля связывают в том числе с МЛС, где играет Месси.

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