Экс-игрок «Барселоны» Пуч получил тяжёлую травму, но продолжил матч

Полузащитник «Лос-Анджелес Гэлакси» Рики Пуч надолго выбыл из строя.

25-летний футболист получил травму во втором тайме, но остался на поле и помог своей команде одержать победу в финале конференции над Сиэтл Саундерс (1:0), отметившись результативной передачей. После завершения поединка у Пуча выявили разрыв передней крестообразной связки левого колена, докладывает пресс-служба «Лос-Анджелес Гэлакси». Хавбек отыграл с травмой более тридцати минут. В скором времени ему предстоит операция.

Рики Пуч перебрался в свой нынешний клуб летом 2022 года из «Барселоны».

В финале плей-офф «Лос-Анджелес Гэлакси» сыграет против «Нью-Йорк Ред Буллз».