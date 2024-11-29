Чупо-Мотинг близок к МЛС

В октябре мы уже сообщали о том, что бывший нападающий мюнхенской «Баварии», Эрик Чупо-Мотинг, находится в поисках нового клуба. И вот, похоже, он его нашёл. Речь идёт об американской серии МЛС и возможном контракте с клубом «Нью-Йорк Ред Буллз».

Сейчас всё на стадии медицинского осмотра который Чупо-Мотинг, судя по всему, прошёл благополучно. Если контракт будет подписан, то выступление в своём новом клубе Чупо-Мотинг начнёт с января 2025 года. Судя по информации SkySports DE, речь идёт о двухлетнем контракте, который футболист подпишет в качестве свободного агента.