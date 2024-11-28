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США. МЛС

Месси продолжает переговоры с клубом

28 Ноября 2024 • 22:41 Комментировать

Нападающий Лионель Месси продолжает переговоры с «Интер Майами» о продлении контракта. Речь идёт о том, чтобы трудовое соглашение было продлено до чемпионата мира – 2026. Действующий договор рассчитан до конца 2025 года.

Как сообщает портал TodoFichajes, переговоры Месси с «Интер Майами» проходят хорошо и могут быть завершены в ближайшие недели. Ожидается, что в новом соглашении будут прописаны бонусы, связанные с результативностью.

Летом 2026 года сборная Аргентины будут защищать титул чемпиона мира. Турнир с участием 48 сборных пройдёт сразу в трёх странах – в США, Канаде и Мексике. \

Месси обратился к «Барселоне»

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Евро-Футбол.Ру,
Лионель Месси Интер Майами
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