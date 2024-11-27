Появилась информация о будущем Месси

Действующий контракт нападающего Лионеля Месси с «Интер Майами» рассчитан до конца 2025 года, то есть ещё на один сезон МЛС. Как сообщает в социальных сетях журналист Гастон Эдул, у сторон есть предрасположенность к продлению трудового соглашения до завершения чемпионата мира – 2026. Отмечается, что вопрос ещё не решён, но находится на пути к этому.

Лионелю Месси 37 лет. За «Интер Майами» звёздный форвард провёл 39 матчей, в которых забил 34 гола и отдал 18 результативных передач на партнёров.

Напомним, что «Интер Майами» выиграл регулярный чемпионат МЛС, но вылетел уже на первой стадии плей-офф.