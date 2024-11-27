Уругвайский нападающий Луис Суарес продлил трудовой договор с «Интер Майами». Об этом сообщает пресс-служба американского клуба.

Новый контракт 37-летнего футболиста с «Интер Майами» рассчитан до конца 2025 года.

Напомним, Суарес присоединился к «Интер Майами» в начале текущего года. В составе команды он принял участие в 37 встречах во всех турнирах, забил 25 мячей и стал автором 12 результативных передач.

Согласно сведениям авторитетного интернет-портала Transfermarkt, стоимость Суареса составляет три миллиона евро.

Стоит сказать, что 26 ноября «Интер Майами» объявил о назначении Хавьера Маскерано на пост главного тренера команды.