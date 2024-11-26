Аргентинский специалист Хавьер Маскерано возглавил американский «Интер Майами». Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Трудовой договор 40-летнего тренера с действующим чемпионом регулярного сезона МЛС рассчитан на три года.

Ранее Маскерано руководил молодежной сборной Аргентины.

Стоит сказать, что большую часть карьеры футболиста он провел в «Барселоне», где играл вместе с Лионелем Месси, Хавьером Бускетсом, Луисом Суаресом и Жорди Альбой. Все четверо в настоящий момент являются игроками «Интер Майами».

Напомним, в плей-офф МЛС «Интер Майами» вылетел уже на первой стадии, проиграв клубу «Атланта Юнайтед».