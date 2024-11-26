Месси написал всего одно слово о Марадоне

37-летний форвард «Интер Майами» и сборной Аргентины Лионель Месси разместил публикацию в соцсетях, посвященную легендарному Диего Марадоне.

«Вечный», - написал футболист под фотографией с чемпионата мира – 1986, когда Аргентина выиграла кубок.

Напомним, что Марадона ушел из жизни 25 ноября 2020 года. На тот момент легендарному аргентинцу было 60 лет. Причиной смерти Диего стала остановка сердца.

Месси выступает в настоящий момент за американский клуб «Интер Майами». Срок действующего трудового соглашения между звездным нападающим и командой истекает в конце следующего года.