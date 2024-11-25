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США. МЛС

Сёмин – о Миранчуке: «Алексей достойно играет в МЛС»

25 Ноября 2024 • 20:50 Комментировать

Бывший тренер Алексея Миранчука по столичному «Локомотиву» Юрий Сёмин высказался об игре полузащитника в МЛС.

«Судя по возможностям команды, они и так далеко зашли, обыграв «Интер Майами». Алексей же в МЛС достойно играет. Я смотрю матчи его команды, если возможность есть. В МЛС играют звёзды мирового футбола, талантов там достаточно. А ещё на игры ходит огромное число людей», - говорит Сёмин для «РИА Новости».

Напомним, что «Атланта Юнайтед» вылетел из плей-офф МЛС на второй стадии, уступив «Орландо Сити». Ранее на первой стадии плей-офф клуб выбил из турнира «Интер Майами».

Миранчук оказался в США после перехода из «Аталанты» летом 2024 года.

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Юрий Сёмин Алексей Миранчук Атланта Юнайтед ещё теги
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