Сёмин – о Миранчуке: «Алексей достойно играет в МЛС»

Бывший тренер Алексея Миранчука по столичному «Локомотиву» Юрий Сёмин высказался об игре полузащитника в МЛС.

«Судя по возможностям команды, они и так далеко зашли, обыграв «Интер Майами». Алексей же в МЛС достойно играет. Я смотрю матчи его команды, если возможность есть. В МЛС играют звёзды мирового футбола, талантов там достаточно. А ещё на игры ходит огромное число людей», - говорит Сёмин для «РИА Новости».

Напомним, что «Атланта Юнайтед» вылетел из плей-офф МЛС на второй стадии, уступив «Орландо Сити». Ранее на первой стадии плей-офф клуб выбил из турнира «Интер Майами».

Миранчук оказался в США после перехода из «Аталанты» летом 2024 года.