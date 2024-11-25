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США. МЛС

Миранчук отправился вслед за Месси: «Атланта Юнайтед» вылетела из плей-офф МЛС, проиграв «Орландо Сити»

25 Ноября 2024 • 01:39 Комментировать
Орландо Сити
1:0
Атланта Юнайтед

В четвертьфинале плей-офф МЛС (в полуфинале Восточной конференции) «Орландо Сити» принимал «Атланта Юнайтед». Противостояние состояло из одного матча, безо всяких серий. Кто выигрывал здесь и сейчас, тот и проходил дальше. Алексей Миранчук, игравший во вторник за сборную России, появился в стартовом составе «пятиполосных».

Протокол игры  
Орландо Сити1:0Атланта Юнайтед
(1:0) Энрике Рамиро39'  
Гальесе ПедроТоурхалльссон Дагюр Дан 79' (Лодейро Николас ( 79') Шлегель РодригоЯнссон РобинСантос Рафаэл II 91' (Брекало Давид ( 91') Араухо СесарВильдер КартахенаТоррес ФакундоОхеда Мартин 69' (Муриэль Луис ( 69') Ангуло Иван 79' (Смит Кайл ( 79') Энрике Рамиро 69' (Макгуайр Данкан ( 69')
Запасные: Линн ДжекФелипеОтеро ХавьерПетрассо Лука
Гузан БрэдГрегерсен Стиан 73' (Муюмба Тристан ( 73') Уильямс Дэррик  59'Абрам ЛуисЛобжанидзе СабаСлиш БартошМаккарти Дэкс 69' (Силва Алешандре ( 69') Форчун АджаниАмадор ПедруМиранчук АлексейТьяре Джамал 43' (Риос Даниэль ( 43'Эрнандес Рональд 49')
Запасные: Вулфф ТайлерЭдвардс МэтьюБреннан ЛюкКоэн ДжошКобб Ноа
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На предыдущей стадии «Атланта Юнайтед» выбила в серии до трёх побед главного фаворита «Интер Майами», а «Орландо Сити» выкинул из борьбы «Шарлотт». На протяжении регулярного сезона МЛС «Атланта Юнайтед» одержала две победы над «Орландо Сити» – 2:0 в родных стенах и 2:1 на выезде.

В отчётном матче «львы» сразу захватили инициативу и обрекли гостей на оборонительную игру. Уже на второй минуте Мартин Охеда навесил с левого фланга, а Факундо Торрес пробил головой мимо створа. На десятой Охеда подал уже на Рамиро Энрике, чей удар пришёлся в руки Гузана.

В середине тайма Энрике сделал скидку Охеде, который с дистанции отправил мяч выше цели. В общем, «Атланта Юнайтед» редко ходила в атаку, а когда всё-таки ходила, Амадор, например, бил издали мимо створа. На 39-й минуте давление «Орландо Сити» воплотилось в гол. Охеда подал угловой слева, был рикошет от Грегерсена, и Энрике внёс мяч в ворота (1:0).

«Атланта Юнайтед» пострадала от двух травм. В конце первого тайма Джамал Тьяре был заменён по причине повреждения, а вскоре после перерыва вынужденная обратная замена потребовалась Даниэлю Риосу. Некуда было гостям деваться – надо было изыскивать в себе резервы для перелома игры в складывавшихся условиях.

Миранчук всерьёз напомнил о себе, пробив с левого полуфланга в ближний угол, – там Гальесе отразил на угловой. Это речь уже о втором тайме. Хозяева ответили угловым от Охеды слева – в смысле, его подачей. Энрике с подачи не попал головой в цель. В контратаке визитёров Лобжанидзе скинул Слишу, тот продлил левее, а Форчуну не улыбнулась фортуна, пробил он примерно с линии штрафной мимо.

«Атланта Юнайтед» во втором тайме имела большую свободу действий на поле, чем в первом тайме, однако «Орландо Сити» понимал, что прижиматься назад чревато, поэтому временами приближал игру к чужим воротам. Торрес прострелил слева на свежего Макгуайра, который сходу замкнул ближнюю штангу ударом в рекламный щит. Муриэль ещё вышел на замену и добавил «львам» динамики.

Алешандре Силва упал в штрафной площади хозяев – нет пенальти, там была нормальная борьба от Кайла Смита. Доставки Сабы Лобжанидзе с правого фланга не приводили к опасным моментам у ворот «Орландо Сити». Миранчук при кадровом голоде «пятиполосных» пробовал себя в центре атаки, но безуспешно.

В добавленное время как раз Саба подал на Алексея, и тот головой послал мяч над ближней девяткой. Миранчук проследовал вслед за Месси на вылет и больше не сыграет в этом году в МЛС. «Атланта Юнайтед» выбыла из плей-офф в полуфинале Восточной конференции, а «Орландо Сити» на следующей стадии померится силами с «Нью-Йорк Ред Буллз».

Кирилл Иванцов

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Орландо Сити Атланта Юнайтед

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