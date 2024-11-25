Миранчук отправился вслед за Месси: «Атланта Юнайтед» вылетела из плей-офф МЛС, проиграв «Орландо Сити»

В четвертьфинале плей-офф МЛС (в полуфинале Восточной конференции) «Орландо Сити» принимал «Атланта Юнайтед». Противостояние состояло из одного матча, безо всяких серий. Кто выигрывал здесь и сейчас, тот и проходил дальше. Алексей Миранчук, игравший во вторник за сборную России, появился в стартовом составе «пятиполосных».

На предыдущей стадии «Атланта Юнайтед» выбила в серии до трёх побед главного фаворита «Интер Майами», а «Орландо Сити» выкинул из борьбы «Шарлотт». На протяжении регулярного сезона МЛС «Атланта Юнайтед» одержала две победы над «Орландо Сити» – 2:0 в родных стенах и 2:1 на выезде.

В отчётном матче «львы» сразу захватили инициативу и обрекли гостей на оборонительную игру. Уже на второй минуте Мартин Охеда навесил с левого фланга, а Факундо Торрес пробил головой мимо створа. На десятой Охеда подал уже на Рамиро Энрике, чей удар пришёлся в руки Гузана.

В середине тайма Энрике сделал скидку Охеде, который с дистанции отправил мяч выше цели. В общем, «Атланта Юнайтед» редко ходила в атаку, а когда всё-таки ходила, Амадор, например, бил издали мимо створа. На 39-й минуте давление «Орландо Сити» воплотилось в гол. Охеда подал угловой слева, был рикошет от Грегерсена, и Энрике внёс мяч в ворота (1:0).

«Атланта Юнайтед» пострадала от двух травм. В конце первого тайма Джамал Тьяре был заменён по причине повреждения, а вскоре после перерыва вынужденная обратная замена потребовалась Даниэлю Риосу. Некуда было гостям деваться – надо было изыскивать в себе резервы для перелома игры в складывавшихся условиях.

Миранчук всерьёз напомнил о себе, пробив с левого полуфланга в ближний угол, – там Гальесе отразил на угловой. Это речь уже о втором тайме. Хозяева ответили угловым от Охеды слева – в смысле, его подачей. Энрике с подачи не попал головой в цель. В контратаке визитёров Лобжанидзе скинул Слишу, тот продлил левее, а Форчуну не улыбнулась фортуна, пробил он примерно с линии штрафной мимо.

«Атланта Юнайтед» во втором тайме имела большую свободу действий на поле, чем в первом тайме, однако «Орландо Сити» понимал, что прижиматься назад чревато, поэтому временами приближал игру к чужим воротам. Торрес прострелил слева на свежего Макгуайра, который сходу замкнул ближнюю штангу ударом в рекламный щит. Муриэль ещё вышел на замену и добавил «львам» динамики.

Алешандре Силва упал в штрафной площади хозяев – нет пенальти, там была нормальная борьба от Кайла Смита. Доставки Сабы Лобжанидзе с правого фланга не приводили к опасным моментам у ворот «Орландо Сити». Миранчук при кадровом голоде «пятиполосных» пробовал себя в центре атаки, но безуспешно.

В добавленное время как раз Саба подал на Алексея, и тот головой послал мяч над ближней девяткой. Миранчук проследовал вслед за Месси на вылет и больше не сыграет в этом году в МЛС. «Атланта Юнайтед» выбыла из плей-офф в полуфинале Восточной конференции, а «Орландо Сити» на следующей стадии померится силами с «Нью-Йорк Ред Буллз».

Кирилл Иванцов