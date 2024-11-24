Миранчук — в стартовом составе «Атланта Юнайтед» на четвертьфинальный матч МЛС

Сегодня, 24 ноября, «Атланта Юнайтед» встретится с «Орландо Сити» в рамках 1/4 финала плей-офф МЛС.

Пресс-служба «Атланта Юнайтед» опубликовала информацию о списке футболистов, которые с первых минут выйдут на поле в предстоящем матче. Стоит сказать, что российский полузащитник Алексей Миранчук попал в стартовый состав команды.

Полностью список основных игроков выглядит следующим образом: Гузан (вр), Грегерсен, Уильямс, Абрам, Лобжанидзе, Слиш, Маккарти, Форчун, Амадор, Тьяре, Миранчук.

Следить за всеми событиями матча «Орландо Сити» - «Атланта Юнайтед» вы сможете в текстовой трансляции на портале LiveResult. Начало — в 23:30 по мск.