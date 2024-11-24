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В «Атланта Юнайтед» ответили, сыграет ли Миранчук против «Орландо Сити»

24 Ноября 2024 • 14:22 Комментировать
Орландо Сити
...
Атланта Юнайтед
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Через 8 ч. 57 мин.

Крис Винклер, который является директором по коммуникациям в клубе «Атланта Юнайтед», дал комментарий об атакующем полузащитнике Алексее Миранчуке. После выступления за сборную России Миранчук вернулся в расположение клуба. По словам Винклера, россиянин готов сыграть против «Орландо Сити» в воскресенье вечером.

«Алексей Миранчук уже прибыл в Атланту и сейчас готовится вместе с командой. Несмотря на длительный перелёт, он в отличной форме. Миранчук здоров и полностью готов – он примет участие в сегодняшнем матче против «Орландо», - цитирует Винклера Sport24.

Матч между «Орландо Сити» и «Атланта Юнайтед» стартует в 23:30 по московскому времени. Следить за развитием событий на поле во всех подробностях можно будет в текстовой трансляции на портале LiveResult.

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