В «Атланта Юнайтед» ответили, сыграет ли Миранчук против «Орландо Сити»

Крис Винклер, который является директором по коммуникациям в клубе «Атланта Юнайтед», дал комментарий об атакующем полузащитнике Алексее Миранчуке. После выступления за сборную России Миранчук вернулся в расположение клуба. По словам Винклера, россиянин готов сыграть против «Орландо Сити» в воскресенье вечером.

«Алексей Миранчук уже прибыл в Атланту и сейчас готовится вместе с командой. Несмотря на длительный перелёт, он в отличной форме. Миранчук здоров и полностью готов – он примет участие в сегодняшнем матче против «Орландо», - цитирует Винклера Sport24.

Матч между «Орландо Сити» и «Атланта Юнайтед» стартует в 23:30 по московскому времени. Следить за развитием событий на поле во всех подробностях можно будет в текстовой трансляции на портале LiveResult.