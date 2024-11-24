В «Интер Майами» приняли решение по будущему Месси

Стали известны планы «Интер Майами» по будущему 37-летнего нападающего Лионеля Месси.

В первом полном сезоне после переезда звёздного аргентинца в МЛС «цапли» финишировали первыми в регулярном чемпионате, установив рекорд по набранным очкам, однако затем уступили «Атланте Юнайтед» в стартовом раунде плей-офф.

Действующий контракт Месси рассчитан до конца 2025 года, но в клубе, как известно, хотели бы сохранить форварда на более долгий срок. По сообщениям журналиста Николо Скиры, в «Интер Майами» намерены предложить Лионелю соглашение до конца 2026 года, также рассматривается вариант с трёхлетним договором – до завершения 2027 года.