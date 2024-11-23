Алексей Миранчук назвал сборную, против которой хочет сыграть

Хавбек сборной России и «Атланта Юнайтед» Алексей Миранчук рассказал, против какой национальной команды хочет сыграть в следующем году.

«Рад, что мне посчастливилось играть против хороших сборных: Бразилия, Аргентина, Испания, Бельгия. Сейчас хотел бы сыграть против Италии», - передает слова полузащитника Sport24.

Напомним, что до переезда в США 29-летний хавбек поиграл за московский «Локомотив», «Торино» и «Аталанту».

В текущем сезоне МЛС россиянин поучаствовал в 13 встречах. Полузащитник записал на свой счет три забитых мяча и четыре голевые передачи. Вместе с «Атлантой» Алексей вышел в плей-офф.