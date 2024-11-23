Мартино оценил свою работу с Месси в «Интер Майами»

Наставник Херардо Мартино, покинувший «Интер Майами», считает успешным опыт работы с Лионелем Месси в МЛС.

Аргентинский специалист ранее пересекался со звёздным форвардом в «Барселоне» (2013-2014) и сборной Аргентины (2014-2016). В «Интер Майами» оба пришли летом 2023 года.

«Я считаю, что это была моя лучшая совместная работа с Месси – лучше, чем в «Барселоне» и сборной Аргентины. Сейчас Лео находится на менее напряжённой стадии карьеры, но эти полтора года получились очень насыщенными. Отличный опыт», – заявил на пресс-конференции Мартино.

«Интер Майами» завершил сезон-2024 победителем регулярного чемпионата МЛС, а также установил рекорд лиги по набранным очкам. В плей-офф дела не пошли – вылет в первом же раунде.