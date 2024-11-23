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США. МЛС

Тренер Херардо Мартино объяснил свой уход из «Интер Майами»

23 Ноября 2024 • 07:24 Комментировать
Интер Майами
2:3
Атланта Юнайтед

Рулевой Херардо Мартино, объявивший об уходе из «Интер Майами», объяснил причины своего решения.

Аргентинский специалист занимал должность с июля 2023 года. Ожидается, что в скором времени «цапли» назначат на место Мартино другого аргентинца – Хавьера Маскерано.

«Я вынужден покинуть «Интер Майами» по сугубо личным причинам. Я не смогу вернуться в следующем году, мне нужно быть в Росарио.

Я принял решение ещё перед первым матчем плей-офф, но не сказал об этом игрокам, чтобы они оставались сосредоточенными. После нашего вылета я поговорил со спортивным директором, владельцем и с Лео Месси. К сожалению, информация просочилась в СМИ», – приводит Inter Miami News Hub слова Херардо Мартино.

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Евро-Футбол.Ру,
Херардо Мартино Интер Майами

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