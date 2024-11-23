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США. МЛС

Раскрыт срок контракт Маскерано с клубом Месси

23 Ноября 2024 • 00:01 Комментировать

В пятницу было объявлено об уходе Херардо Мартино с должности главного тренера «Интер Майами». Ожидается, что новым рулевым команды МЛС станет Хавьер Маскерано, который в последние годы работал с молодёжной сборной Аргентины.

Как сообщает в социальных сетях авторитетный инсайдер Фабрицио Романо, контракт Маскерано с клубом МЛС будет рассчитан на три сезона.

Напомним, что «Интер Майами» выиграл регулярный сезон МЛС. При этом дальше команда под руководством Херардо Мартино вылетела в первом же раунде плей-офф. В серии до двух побед «Интер Майами» уступил «Атланта Юнайтед» (2:1, 1:2, 2:3).

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Евро-Футбол.Ру,
Хавьер Маскерано Интер Майами
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