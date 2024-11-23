Раскрыт срок контракт Маскерано с клубом Месси

В пятницу было объявлено об уходе Херардо Мартино с должности главного тренера «Интер Майами». Ожидается, что новым рулевым команды МЛС станет Хавьер Маскерано, который в последние годы работал с молодёжной сборной Аргентины.

Как сообщает в социальных сетях авторитетный инсайдер Фабрицио Романо, контракт Маскерано с клубом МЛС будет рассчитан на три сезона.

Напомним, что «Интер Майами» выиграл регулярный сезон МЛС. При этом дальше команда под руководством Херардо Мартино вылетела в первом же раунде плей-офф. В серии до двух побед «Интер Майами» уступил «Атланта Юнайтед» (2:1, 1:2, 2:3).