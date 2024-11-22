Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
300 $ Получить
Реклама
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
США. МЛС

В «Интер Майами» верят, что Месси будет в клубе и в 2026 году

22 Ноября 2024 • 20:52 Комментировать (1)

Совладелец «Интер Майами» Хорхе Мас верит, что звезда флоридского клуба Лионель Месси останется в команде и до 2026 года.

«В полной мере ожидаю, что во время открытия нашего нового стадиона в 2026 году Лионель Месси будет находиться в команде в качестве нашей «десятки», - цитирует Маса журналист Бен Джейкобс в социальной сети.

Напомним, что в текущем сезоне МЛС «Интер Майами» стал первым в регулярном чемпионате в рамках Восточной конференции, набрав 74 балла. Это лучший результат по набранным очкам среди всех клубов МЛС. Однако на первой стадии плей-офф «Интер Майами» вылетел от «Атланта Юнайтед».

👍 0
👎 0
💯 0
😍 0
😡 0
😀 0
🤣 0
🤑 0
Евро-Футбол.Ру,
Лионель Месси Интер Майами Хорхе Мас ещё теги
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
300 $ Получить
Реклама
Комментарии (1) Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
avedonev
22 Ноября 2024 в 21:15
Здравствуйте. Прошу Вас о помощи. Извините, что пишу здесь, больше негде.

Сейчас ищу любую работу, но пока ничего не находится. Готов на любую подрабoтку, а сейчас дома есть абсолютно нечего. :-( От голода почти теряю сознаниe. Одолжить просто не у кого. Одoлжите, пожалуйста, на еду рублей 100-200. Хоть на булку хлеба, хоть на килограмм картошки.

Eсли оставите контакты, тo я готов вернуть с первой зарплаты (переведу на карту или номер телефона). В этом случае оставьте свои контакты в личных сообщениях. Я верну 100%!

Пополнитe, пожaлуйстa, номeр тeлeфонa нa любую сумму: 8 (952) 133-65-10 (баланс номера телефона у оператора или по СБП)

Заранее Вам большое человеческое спасибо.
Ответить
«Спартак» обратился к Джикии Аморим хочет видеть в «Манчестер Юнайтед» трёх звездных игроков Аморим может указать на выход семи игрокам «Манчестер Юнайтед» Назван главный фаворит на «Золотой мяч» - 2025: Винисиус – четвёртый, Холанн – седьмой, а Мбаппе – десятый В «Манчестер Сити» приняли решение по Холанну после продления контракта Гвардиолы В «Барселоне» приняли решение по Рафинье Роналду назвал рекорд, который не хочет побить Раскрыты три трансферные цели «Спартака» Клопп будет работать с французским клубом Буффон вспомнил, как его поразил поступок Месси
УЕФА принял решение по России Винисиус опять без гола, а Вальверде с голом: Бразилия спаслась от поражения от Уругвая Мбаппе им не нужен: Динь с Рабио разорвали Италию и подарили Франции выигрыш группы Лиги наций Названа величайшая сборная в истории футбола: Бразилия – на втором месте 11:0 им не помеха: три футболиста сборной России, которые умудрились слабо сыграть против Брунея Футболисты сборной Косова ушли с поля на 90-й минуте матча с Румынией Дзюба или Кержаков: чьи голы более значимы для сборной России Что привело «Манчестер Сити» к серьёзному кризису Роналду в порядке: 39-летний форвард продолжает штамповать голы в Саудовской Аравии и Португалии 11:0 не предел: 5 сборных, на которых Россия может устанавливать рекорды
Спортивные новости
Терещенко - о травме Овечкина: Александр знает, что делать, физически он не просядет Рыбин — о драке Уилсона с игроком «Юты», который травмировал Овечкина: «Это его прямая работа» Рыбин — о травме Овечкина: «Надеюсь, что Саша сможет вернуться раньше, чем через шесть недель» СКА уверенно переиграл «Торпедо» в матче КХЛ «Трактор» разобрался с ЦСКА в матче КХЛ Все новости спорта от LiveResult
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 22 Ноября
20:52 · США. МЛС
В «Интер Майами» верят, что Месси будет в клубе и в 2026 году 1
19:18 · США. МЛС
«Интер Майами» остался без главного тренера
18:55 · США. МЛС
Назван новый тренер команды Месси
18:48 · США. МЛС
Алексей Миранчук: «Если жив и здоров, с удовольствием приезжаю в сборную»
15:43 · США. МЛС
Неймар в рекламе с Месси и Суаресом сделал намёк по будущему
12:31 · США. МЛС
Смородская: «Мало верю, что Миранчуки еще сыграют вместе»
02:55 · Италия. Серия А
Пулишич по-своему отметил победу Трампа
21 Ноября
20:48 · США. МЛС
«Интер Майами» не рассматривал Хави – в том числе из-за Месси слухи
16:49 · Испания. Ла Лига
Президент «Барселоны» пригласил Месси 4
16:48 · США. МЛС
Кузьмичёв рассказал, как Миранчук чувствует себя в «Атланта Юнайтед»
14:54 · Россия. Премьер-лига
Миранчук рассказал, где хотел бы завершить карьеру
05:50 · Испания. Ла Лига
«Интер Майами» нацелился на экс-звезду «Реала» слухи
20 Ноября
18:49 · Испания. Ла Лига
Советник Лапорты: «Месси за талант мог бы выиграть 13 «Золотых мячей» – он на четыре головы выше Роналду» 5
17:44 · США. МЛС
Хави не будет тренировать Месси
05:19 · США. МЛС
Ещё один экс-игрок «Барселоны» стал кандидатом на пост тренера «Интер Майами»
00:01 · США. МЛС
Хави может воссоединиться с Месси в «Интер Майами» 1 слухи
19 Ноября
23:15 · США. МЛС
В «Интер Майами» сменится тренер
17:38 · США. МЛС
Миранчук: «МЛС развивается»
15:27 · США. МЛС
Алексей Миранчук: «Нашёл себе в США магазин с русской едой»
14:58 · США. МЛС
Алексей Миранчук раскрыл своё желание Деду Морозу
14:46 · США. МЛС
Ди Мария рассказал, чем Роналду отличается от Месси 4
13:50 · Россия. Премьер-лига
Алексей Миранчук дал совет игрокам из России по лиге США
13:43 · США. МЛС
Алексей Миранчук: «Играть против Месси – одно удовольствие»
17 Ноября
09:38 · Испания. Ла Лига
Пике сделал выбор между Роналду и Месси 3
09:32 · США. МЛС
Глушаков оценил карьеру Миранчука, играющего в США
Все новости