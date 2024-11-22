В «Интер Майами» верят, что Месси будет в клубе и в 2026 году

Совладелец «Интер Майами» Хорхе Мас верит, что звезда флоридского клуба Лионель Месси останется в команде и до 2026 года.

«В полной мере ожидаю, что во время открытия нашего нового стадиона в 2026 году Лионель Месси будет находиться в команде в качестве нашей «десятки», - цитирует Маса журналист Бен Джейкобс в социальной сети.

Напомним, что в текущем сезоне МЛС «Интер Майами» стал первым в регулярном чемпионате в рамках Восточной конференции, набрав 74 балла. Это лучший результат по набранным очкам среди всех клубов МЛС. Однако на первой стадии плей-офф «Интер Майами» вылетел от «Атланта Юнайтед».