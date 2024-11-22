«Интер Майами» остался без главного тренера

Херардо Мартино официально покинул пост главного тренера «Интер Майами» из МЛС. Новостью об этом официально делится пресс-служба флоридского клуба. По словам аргентинского тренера, он покинул коллектив по личным причинам.

«Работать в таком клубе – честь для меня. Своим пребыванием в «Интер Майами» я наслаждался. Буду дорожить воспоминаниями и отношениями, которые здесь были созданы», - делится Мартино.

В «Интер Майами» добавили, что клуб продолжает работать над поисками нового главного тренера.

Ранее сообщалось, что Мартино в клубе МЛС могут заменить два экс-игрока «Барселоны». Один из них – Хави Эрнандес, а второй – Хавьер Маскерано.