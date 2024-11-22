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США. МЛС

Назван новый тренер команды Месси

22 Ноября 2024 • 18:55 Комментировать

Стало известно, кто возглавит американский клуб «Интер Майами», за который выступает аргентинский нападающий Лионель Месси.

Ранее появилась информация, что действующий главный тренер «Интер Майами» Херардо Мартино покинет клуб по собственному желанию.

Как утверждает журналист Сесар Луис Мерло, новым наставником действующего победителя регулярного чемпионата МСЛ станет 40-летний Хавьер Маскерано, стороны уже готовят необходимые документы. В свое время он играл в «Барселоне» (2010-2018) вместе с Месси, Суаресом, Бускетсом и Альбой, которые теперь выступают за «Интер Майами».

Стоит сказать, что в настоящий момент Маскерано тренирует молодежную сборную Аргентины.

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Евро-Футбол.Ру,
Лионель Месси Хавьер Маскерано Интер Майами ещё теги
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