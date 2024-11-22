Алексей Миранчук: «Если жив и здоров, с удовольствием приезжаю в сборную»

Полузащитник сборной России Алексей Миранчук высказался о своём длинном пути в расположение национальной команды.

«Хоть и был долгий перелет, сборная позаботилась о комфорте. Я всегда рад приезду на родину. Если жив и здоров, я с удовольствием приезжаю в сборную. И даже не в дороге вопрос», - делится Миранчук для Sport24.

Напомним, что Миранчук вышел на поле в товарищеском матче против сборной Сирии (4:0). Он оформил один из голов российской команды во второй половине игры.

«Атланта Юнайтед», клуб Миранчука в МЛС смог пройти «Интер Майами» в первом раунде плей-офф. В следующем раунде соперником будет «Орландо Сити».