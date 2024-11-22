Неймар в рекламе с Месси и Суаресом сделал намёк по будущему

Звёздное трио нападающих Лионель Месси – Луис Суарес – Неймар воссоединилось. Пока не на поле, а лишь в рекламе eFootball. В ролике звёздные футболисты играли на симуляторе за «Барселону», в составе которой ранее блистали. При этом Месси и Суарес, одноклубники по «Интер Майами», во время игры сидели с джойстиками на одном диване, а Неймар, представляющий «Аль-Хиляль», находился в другом месте. В конце рекламы бразилец, возможно, сделал намёк по своему будущему.

«Я бы тоже хотел быть там», - сказал Неймар.

Ранее слухи связывали Неймара с «Интер Майами», хотя появлялась и информация о желании бразильца вернуться в «Сантос».

Неймар выбрал новый клуб